زعيم عربي يلتقي محمد صلاح بعد تتويجه بطلا لأفريقيا

التقى زعيم عربي باللاعب المصري محمد صلاح، وذلك بعد أن توج بطلا لأفريقيا للعام الثاني على التوالي.

كرمت الإمارات اللاعب المصري محمد صلاح، حيث فاز بجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي كأفضل رياضي عربي.

محمد بن راشد يستقبل، بحضور حمدان بن محمد، الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، في قصر سموه في زعبيل.#دبي pic.twitter.com/bfx3So02Rh — صحيفة الجودة (@aljuda_com) January 9, 2019

والتقى حاكم دبي، محمد بن راشد، بمحمد صلاح، اليوم الأربعاء، خلال التكريم.

وألقى لاعب ليفربول الإنجليزي كلمة بمناسبة تكريمه.

وفاز اللاعب المصري، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بلقب أفضل لاعب أفريقي، للمرة الثانية، في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، والذي أقيم في العاصمة السنغالية داكار.

وقال صلاح عقب فوزه بالجائزة: لا أصدق أنه للعام الثاني أقف على تلك المنصة مرة أخرى.

محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول يلقي كلمة الفائزين والمكرمين في حفل #جائزة_محمد_بن_راشد_آل_مكتوم_للإبداع_الرياضي @MoSalah pic.twitter.com/FXoeQicP2x — Dubai Sports Council (@DubaiSC) January 9, 2019

وتابع: "أشكر عائلتي وزملائي وكل من وقف إلى جانبي، وأهدي تلك الجائزة إلى بلدي مصر".

وتفوق صلاح على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال ليصبح رابع لاعب يفوز بهذه الجائزة مرتين متتاليتين بعد المهاجم السنغالي الحاجي ضيوف والمهاجم الكاميروني صمويل ايتو ويايا توري لاعب وسط ساحل العاج.