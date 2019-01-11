عقوبات صارمة...الاتحاد الأوروبي يغرم أندية ويوقف لاعبين

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدة قرارات تأديبية وعقوبات بحق عدد من اللاعبين والفرق بخصوص بطولات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري الأمم.

أبرز القرارات إيقاف توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، لمباراتين بعد تدخله العنيف على لاعب أياكس نيكولاس تاليافيكو وتعرضه للبطاقة الحمراء في مواجهة الفريقين.

© AFP 2018 / Wakil Kohsar بعد اعتداءات وحشية على لاعبات المنتخب... إيقاف رئيس الاتحاد الأفغاني لكرة القدم

كما أوقف الاتحاد الأوروبي ديان لوفرين، مدافع كرواتيا وليفربول، لمباراة في المنافسة المقبلة لمنتخب بلاده بتهمة توجيه الإهانات أثناء مباراة كرواتيا وإسبانيا بدوري الأمم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتم تغريم الاتحاد الكرواتي بغرامة مالية 13 ألف يورو بسبب إغلاقه الطريق المؤدي نحو الملعب وإلقاء مقذوفات من قبل جماهيره أثناء المباراة، بحسب مانشر موقع "جول".

وشهد قائمة العقوبات أن يخوض أوليمبياكوس لقاءه المقبل أوروبيا دون جماهير، مع إيقاف التنفيذ والمراقبة خلال العامين المقبلين في حال التكرار، بسبب إلقاء مقذوفات من جماهيره أثناء مباراة ميلان بالدوري الأوروبي.

طالت العقوبات فياريال ولاعبه كوستاس جوربا بالإيقاف مبارتين بسبب طرده في مباراة سبارتاك موسكو بالدوري الأوروبي، وباوك ومدربه ميرشا لوشيسكو.