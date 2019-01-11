نادي قطر يتكفل بعلاج لاعبه السوري

بعد أن أصيب اللاعب السوري أسامة أومري بالرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الآسيوية، أعلنت قطر عن التكفل بعلاجه.

وأكد نادي قطر القطري، تكفله بعلاج اللاعب السوري، بعد إصابته في أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام المنتخب الفلسطيني.

زيارة لاعبو المنتخب القطري لنجم نادي قطر والمنتخب السوري أسامه أومري بعد إصابته، بالرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أسيا أمام منتخب فلسطين، متمنين له الشفاء العاجل pic.twitter.com/7g9fG7ZT38 — Qatar Sports Club (@QatarSportClub) January 8, 2019

وقال النادي: "تأسف إدارة نادي قطر على إصابة النجم السوري أسامة أومري بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب بلاده امام فلسطين في كاس آسيا، وسوف تتابع إدارة النادي حالة اللاعب وستتكفل بعلاجه في اسرع وقت، وسيتواجد أسامة لاحقا في مستشفى اسبيتار وسيقوم بإجراء العملية الجراحية والتأهيل على أن يعود في أقرب وقت وأقوى من السابق الذي قدم فيه الكثير للنادي وأصبح بنجوميته أحد أبناء الملك القطراوي".

وقام لاعبو المنتخب القطري بزيارة إلى اللاعب.