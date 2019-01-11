فيرمنيو يسخر من رقص محمد صلاح... والجماهير تصدم الفرعون

سخر الدولي البرازيلي، روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول الإنجليزي من رقص زميله في الفريق المصري محمد صلاح، على مسرح حفل جوائز القارة الأفريقية، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال فيرمينو في تصريحات صحفية: "لقد شاهدت رقص صلاح على الإنترنت، أود أن أهنئه بالفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي للمرة الثانية على التوالي، لقد رأيتهم وهم يحاولون جعله يرقص على المسرح، لقد حاول أن يقوم بذلك لكن أعتقد أنه ليس جيدا بما فيه الكفاية في هذا الأمر"، وفقا لما نشرته صحيفة ميرور الإنجليزية.

Salah dancing with his CAF African POTY award. 😂 pic.twitter.com/dazdEL4f1S — . (@VintageSalah) ٨ يناير ٢٠١٩

وتفوق صلاح على زميله في ليفربول ساديو ماني، ومهاجم آرسنال بيير أوباميانغ، وحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي، وتوج بالجائزة في حفل كبير يوم الثلاثاء الماضي بالسنغال.



الجماهير تصدم الفرعون

وفيما يتعلق بالقارة الأوروبية أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، لم يحل محمد صلاح ضمن التشكيلة الأفضل لعام 2018 باختيار الجماهير عبر الموقع الرسمي لليويفا.

© REUTERS / JOHN SIBLEY محمد صلاح ملكا على أفريقيا للعام الثاني

وشارك في هذا الاستفتاء، 168 ألفا و543 مصوتا، فيما بلغ مجموع الأصوات، مليونا و853 ألفا و973 صوتا.

وحصل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، على أعلى مجموع أصوات بواقع 116 ألفا و440 صوتا بما يوازي 68.5 بالمئة، بينما جاء في المركز الثاني، كريستيانو رونالدو بنسبة 64.3 بالمئة، أما ميسي حل ثالثًا بنسبة 63.7 بالمئة.

وخلت التشكيلة من المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رغم أنه قدم موسما استثنائيا مع الريدز، سجل فيه 44 هدفا في جميع المسابقات، كما احتفظ بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي، كما اختاره اليويفا كثالث أفضل لاعب في 2018.

وجاءت تشكيلة اليويفا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: سيرجيو راموس، فيرجيل فان ديك، فاران، مارسيلو.

الوسط: لوكا مودريتش، نجولو كانتي، إيدين هازارد.

OFFICIAL: The 2018 UEFA team of the year as voted by football fans worldwide on the UEFA website.



Anyone missing? 🤔 pic.twitter.com/tbjofSTSNl — 🇳🇬 ⚽ Football Fanzone (@MyFFZone) ١١ يناير ٢٠١٩

الهجوم: كيليان مبابي، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي.