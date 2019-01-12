رونالدو يتكلم عن الشخص الذي دفعه للخروج من ريال مدريد

لا تزال صفقة انتقال البرتغالي رونالدو قادما من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي تثير الكثير من التساؤلات، عن سبب رحيل البرتغالي ومن يقف وراء هذا الرحيل.

فبحسب موقع "جول" فإن المسؤولين في النادي الإسباني وفي مقدمتهم فلورنتينو بيريز رئيس النادي قد رأوا أن رونالدو لا يستحق القيمة المادية التي كان يطالب بها نظير تجديد عقده لصالح الفريق.

© AP Photo / Martin Rickett رونالدو يفكر في العودة لناديه القديم... ويوفينتوس يتقدم بطلب من ريال مدريد

أوضح الموقع أنه وفي صيف العام الفائت ترددت شائعات مفادها أن رونالدو أراد تجديد عقده مع الفريق الملكي، وتحديدا بعدما قاده إلى التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي عقب الفوز على ليفربول الإنجليزي.

وطالب رونالدو حينها على الأرجح الحصول على المقابل المادي الذي يستحقه بوصفه النجم الأوحد في ريال مدريد، لاسيما في ظل حصول غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني على 500 ألف إسترليني أسبوعيا، والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على 600 ألف إسترليني أسبوعيا.

لكن مطالب رونالدو، المادية قوبلت بالرفض على ما يبدو من قبل بيريز الذي رأى أن اللاعب لا يستحق أكثر من القيمة التي ينص عليها عقده آنذاك مع ريال مدريد.

ولعل هذا ما دفع رونالدو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى فتح نيران الانتقادات على بيريز، قائلا: "شعرت داخل النادي، لاسيما من الرئيس، أنهم لم يعد يقدرونني بنفس الطريقة التي كانوا يتبعونها معي في البداية".