ماني يستعد لدخول تاريخ ليفربول من أوسع أبوابه

دخل السنغالي ساديو ماني في التشكيلة الأساسية لليفربول، والتي ستواجه برايتون ضمن إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي للمحترفين.

بمشاركته اليوم رفقة ناديه سيدخل ماني تاريخ ليفربول الإنجليزي من أوسع أبوابه، حيث ستسجل مشاركته الرقم 100 بقميص النادي.

© REUTERS / DARREN STAPLES ساديو ماني يكشف حقيقة زواجه من فتاة تونسية

يذكر بأن الدولي السنغالي انتقل إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون في 2016 بصفقة انتقال وصلت لـ37 مليون جنيه إسترليني.

لينجح نجم الريدز سريعاً في فرض نفسه كأحد أهم العناصر الأساسية لليفربول، ويحظى حتى الآن بمسيرة مميزة، بحسب مانقل موقع "جول".

وشهدت مشاركات السنغالي الـ99 السابقة بقميص ناديه، تسجيله لـ42 هدفا و صناعة 20 آخرين، توزعت على 11 هدفا في دوري الأبطال و 31 هدفا في الدوري الإنجليزي.

وساهم ماني بتسجيل 8 أهداف في 19 مباراة شارك بها في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.