23 دقيقة لعب تكلف برشلونة دفع مليون دولار لفريق إنجليزي

شهدت مباراة ليفانتي و ضيفه برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا خسارة للفريق الكتلوني بهدفين لهدف، الى ان الليلة لم تمر مرور الكرام على برشلونة.

رغم الخسارة بهدفين لهدف، إلا أن برشلونة وجد نفسه مطالبا بتقديم مبلغ يصل لـ800 ألف يورو ما يعادل مليون مليون دولار أمريكي، لمانشستر سيتي الإنجليزي.

فبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن مشاركة دينيس سواريز لمدة 23 دقيقة كلفت خزائن النادي الإسباني هذا المبلغ، نظرا لوجود بند بشروط عقد اللاعب مع متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

UPDATE | Arsenal are closing in on a loan deal for Denis Suarez after Unai Emery convinced the wideman to join the Gunners, Goal understands 🤝



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وينص البند وفقا للصحيفة، على إلزام برشلونة دفع مبلغ 800 ألف يورو في كل مرة يكمل فيها سواريز خوض 10 مباريات مع الفريق، علما أن مباراة ليفانتي كانت رقم 70 له بقميص النادي الكتالوني.

ويرتبط اسم دينيس سواريز بالانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إلى نادي آرسنال الإنجليزي، الذي يرغب مدربه، الإسباني أوناي إيمري.