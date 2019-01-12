بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي ونيوكاسل (2-1) في الدوري الإنجليزي

فاز نادي تشيلسي الإنجليزي على نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد ستامفورد بريدج، ضمن الجولة 22 من البريميرليغ.

أحرز أهداف اللقاء، لتشيلسي بيدرو رودريغيز في الدقيقة 9، ووليان دا سيلفا في الدقيقة 57، فيما أحرز هدف نيوكاسل الوحيد كياران كلارك في الدقيقة 40.



بهذا الفوز يرتفع رصيد تشيلسي لـ 47 نقطة في المركز الرابع، فيما يبقى نيو كاسل في المركز الـ 18 بـ 18 نقطة.