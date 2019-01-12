بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وفيتا كلوب (2-0) في دوري أبطال أفريقيا

فاز النادي الأهلي على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.