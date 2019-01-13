مدرب لبنان يدفع ثمن هجومه على الحكم الصيني

فرضت لجنة الانضباط والقيم بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقوبة ضد مدرب المنتخب اللبناني، ميودراغ رادولوفيتش، لتهجمه على الحكم الصيني خلال اللقاء مع منتخب قطر ضمن المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة في الإمارات.

وتسببت الانتقادات الحادة للحكم الصيني بتغريم رادولوفيتش مبلغ مالي قيمته 7500 دولار، لإدلائه بتعليقات من شأنها الإساءة لسمعة اللعبة".

© AFP 2018 / Giuseppe CACACE بالفيديو... أهداف مباراة قطر ولبنان في كأس آسيا (2-0)

وقال رادولوفيتش، في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء "من الصعب جدا الحديث بعد مثل هذه المباراة لأني علّمت اللاعبين اللعب 11 ضد 11 وليس 11 ضد 12 أو 13 ولقد شاهد الجميع ما حدث".

وأضاف "أشكو من الحكم لكن الجميع طالبوني باحترام الحكام. لم أجد احتراما لفريقي، بعد 1- صفر باتت الأمور مختلفة تماما وكل شيء اختلف ولا يمكنني الحديث عن مستوانا بعد ذلك لأننا لم نلعب بشكل منظم، لعبنا 65 دقيقة كما تقول كرة القدم".

وجاء هدف قطر من أول تسديدة على المرمى بعدما احتسب الحكم ركلة حرة على حافة منطقة جزاء لبنان بداعي وجود لمسة يد ضد علي معتوق بعد تنفيذ ركلة حرة أخرى من مسافة أبعد. وقال مدرب لبنان "لعبنا 65 دقيقة بشكل مثالي وانضباط خططي تام وكانت المساحات ضيقة تماما لكن من الصعب الحديث بعد ذلك. علّمت اللاعبين كيفية الالتزام بالروح الرياضية واحترام الجميع لكني لم أشاهد احتراما لفريقي والجميع يعرفون ما أقوله ولا أستطيع الحديث عما حدث بعد 65 دقيقة".

يذكر أن لبنان سيلعب في الجولة المقبلة مع السعودية التي فازت على كوريا الشمالية 4 — صفر، يوم الثلاثاء، بينما تلتقي قطر مع كوريا الشمالية.