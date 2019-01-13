بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد الانتصارات تحت قيادة المدرب الجديد سولسكاير، بالفوز على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف الشياطين الحمر، اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 41 نقطة محتلا المركز السادس، بفارق 7 نقاط عن توتنهام الثالث.