يواصل صنع التاريخ... ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإسباني (فيديو)

سطر الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم الإسبانية بعد أن أصبح أول لاعب يسجل 400 هدف في دوري الدرجة الأولى، عندما سجل هدفا في مرمى إيبار في الفوز (3-0) اليوم الأحد.

وسجل قائد الأرجنتين، الذي بات الهداف التاريخي للدوري الإسباني منذ 2014، الهدف الثاني لبرشلونة في كامب نو بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

👑 L E O M E S S I 👑



The first player in HISTORY to score 4⃣0⃣0⃣ goals in #LaLigaSantander! 🙇‍♂️#BarçaEibar #Messi pic.twitter.com/90Ger62R1F — LaLiga (@LaLigaEN) January 13, 2019

وحاز ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة والفائز بلقب الدوري 9 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، على استقبال رائع من جماهير برشلونة.

Lionel Messi becomes the first player to ever score 400 goals in La Liga 🔥



🐐 pic.twitter.com/V1pQ834QRM — B/R Football (@brfootball) January 13, 2019

وقال لويس سواريز، الذي سجل هدفين لبرشلونة في انتصار اليوم ليحافظ على فارق النقاط الخمس في صدارة المسابقة، "بالتأكيد يجب أن نفخر للغاية بميسي لأنه كل أسبوع يظهر مدى كفاءته ويواصل صنع التاريخ مع النادي".

4️⃣0️⃣0️⃣



Lionel Messi is the first player to score 400 goals in one of Europe's Top 5 Leagues 🐐🔥 pic.twitter.com/EOmZipBhcD — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 13, 2019

وخاض ميسي، الذي بات قائدا لبرشلونة منذ بداية الموسم، مباراته رقم 435 في الدوري مع النادي الذي امضى فيه كل مسيرته وظهر معه لأول مرة في المسابقة عام 2004.

FT Barcelona 3-0 Eibar



Lionel Messi is:

⚽ The first player to reach 400 La Liga goals



⚽ The second player to reach 400+ goals in Europe's top five leagues after Cristiano Ronaldo (409)



… And he did it in 63 games fewer than Ronaldohttps://t.co/qT56kpRgpr #Messi #MESSI400 pic.twitter.com/CaflRaOsHr — BBC Sport (@BBCSport) January 13, 2019

وقال إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة "أرقامه مذهلة حقا ولا يمكن تصديقها. لكن ليس فقط الأهداف بل كل شيء آخر يفعله مذهل أيضا".

Lionel Messi has scored his 4⃣0⃣0⃣th Liga goal! #UCL pic.twitter.com/Afx9rMOt8B — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 13, 2019

وبذلك يكون ميسي ثاني لاعب يصل إلى 400 هدف في أهم 5 دوريات أوروبية بعد كريستيانو رونالدو (409).