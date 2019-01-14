بالفيديو... حارس مرمى يسجل هدفا بمساعدة الرياح

استطاع حارس فريق غلينتوران الإيرلندي، إيليوت موريس، خطف الأضواء خلال مباراة فريقه الأخيرة، حيث قاد فريقه إلى الفوز بعد تسجيله هدف خيالي وفريد من نوعه.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن الحارس الإنجليزي المخضرم إيليوت موريس، البالغ من العمر 37 عاماً، استغل عامل الرياح في صالحه لتنفيذ الركلة القوية التي أنتجت هدفاً رائعاً، إذ تقدر المسافة التي أطلق منها الكرة باتجاه المرمى بـ70 متراً.

ICYMI | Keeper Elliott Morris scores his first @Glentoran goal on his 723rd appearance for the club👏



How long has he been practicing that celebration?😂



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واحتسب حكم اللقاء خطأ لصالح نادي غلينتوران، ليقوم إيليوت موريس بتنفيذها عكس ما توقعه جميع الموجودين في ملعب اللقاء، إذ استغل تقدم منافسه أمام عرينه، وأرسل تسديدة قوية بعيدة المدى لم يستطع حارس الفريق الضيف إمساكها ودخلت شباكه، وسط فرحة هيستيرية من الجماهير الحاضرة في المدرجات.

يذكر أن آخر حارس مرمى تمكن من تسجيل هدف في الدوري الأيرلندي الممتاز لكرة القدم، كان جون كونيولي، حامي عرين نادي كليفتونفيل، الذي أحرز ركلة جزاء ضد فريق لينفيلد في 10 ديسمبر/كانون الأول عام 2010، بحسب ما ذكرته الصحيفة.