بالفيديو... أهداف مباراة البحرين والهند في كأس آسيا (1-0)

حافظ منتخب البحرين على حظوظه في التأهل لدور الستة عشر من كأس آسيا كأفضل ثوالث، بتحقيق فوز قاتل على منتخب الهند بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.