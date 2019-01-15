لاعب كوري شمالي محترف يدفع راتبه للزعيم

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرا حول اللاعب الكوري الشمالي، هانغ كوانغ سونغ، المحترف في صفوف بيروجيا الإيطالي بكرة القدم.

تقرير الصحيفة الإسبانية حول اللاعب صاحب الـ20 عاما والذي يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أمم آسيا المقامة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث أشارت الصحيفة إلى الوقت الذي يعيش فيه لاعبو كرة القدم المحترفون حياتهم في البذخ والترف، فإن الكوري الشمالي، عكسهم تماما.

فاللاعب يرسل جزءا كبيرا من راتبه الى حكومة بلاده.

45' KAD MERAH KOREA UTARA



Bintang Korea Utara, Han Kwang-song dikenakan kad kuning kedua sekali gus memaksa pasukannya beraksi dengan 10 orang pemain.#AsianCup2019 #KSAvPRK pic.twitter.com/GkuySo9T4f — FOX Sports Malaysia (@FOXSportsMY) ٨ يناير ٢٠١٩

وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب لا يحتفظ لنفسه سوى بمبلغ قليل من المال لا يتجاوز 1500 يورو شهريا، وقالت الصحيفة بأن سونغ ليس الوحيد الذي يقوم بمثل هذا العمل.

ويوجد حوالي 150 ألف شخص كوري يعيشون خارج بلادهم مجبرون على تحويل جزء من أموالهم إلى الحكومة.

وبرز سونغ خلال الموسم الماضي، بعد تألقه مع نادي بيروجيا في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا، والذي لعب معه معارا من كالياري.