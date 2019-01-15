رونالدو يبيع منزله في مانشستر بخسارة

بعد فشله في بيع منزله بمدينة مانشستر الإنجليزية في عام 2009، نجح البرتغالي رونالدو في بيعه لأحد المشترين وبسعر وصل لنحو 3.25 مليون جنيه إسترليني.

فبحسب صحيفة "the sun" البريطانية، فإن البرتغالي تكبد خسارة جراء بيعه للمنزل بحوالي 645 ألف جنيه إسترليني.

ووفقا للصحيفة، فإن البرتغالي اشترى المنزل في عام 2008، أي قبل عام واحد من رحيله عن نادي مانشستر يونايتد الى ريال مدريد.

Cristiano Ronaldo sells £3.25m Cheshire mansion – but loses £645k https://t.co/44tiUs4Bfj pic.twitter.com/NamaOGIRgi — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) ١٤ يناير ٢٠١٩

إلا أن رونالدو استثمر المنزل بشكل جيد في فترة غيابه حيث قام بتأجيره لظهير مانشستر يونايتد، لوك شاو، وبحسب التقارير الإنجليزية فإن شاو كان يدفع شهريا للبرتغالي مبلغ يصل لحوالي 7آلاف جنيه إسترليني.

ويضم منزل رونالدو 5 غرف للنوم، بالإضافة لحوض سباحة كبير وغرفتي ساونا وبخار، وكذلك صالة ألعاب رياضية وسينما، وغرفة ألعاب.