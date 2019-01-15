بالفيديو... أهداف مباراة سوريا وأستراليا (2-3) في كأس آسيا 2019

فاز منتخب أستراليا على نظيره سوريا، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد خليفة بن زايد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية في كأس أمم آسيا 2019.