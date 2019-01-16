إهداء "إس-400" و"تي-90" لبوتين (صور)

قدم ممثلو نادي القيادة التابع لوكالة المبادرات الاستراتيجية عصا مصنوعة من مواد مركّبة نقش عليها كلمة "روسيا" وصورة للشعار الوطني الروسي.
وتم إخبار الرئيس عن منتج جديد مبتكر من المعدات الرياضية في نابريجناي تشلني. ويستخدم لتصنيع عصا الهوكي المواد عالية التقنية مثل ألياف الكربون والألياف الزجاجية.
Путину подарили инновационную клюшку из композитного материала: https://t.co/38tbH8Zuxz pic.twitter.com/ZI5R1JOQ5W— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) January 15, 2019
وفحص بوتين سلسلة من العصي التي سميت على أسماء الأسلحة الروسية…سميت "إس-400" و"أ كا-47" و"تي-90".
ووفقا لممثلي المنتج، يتم تصدير العصا إلى العديد من الدول الأجنبية وطلب بعضهم تغيير الأسماء.
وأعجبت بوتين العصا التي نقش عليها "روسيا"، فقدمها ممثل المنتج له كهدية على الفور.
Владимиру Путину подарили композитную клюшку:https://t.co/1KMgZRCy1v pic.twitter.com/yNSQj35tMh— ТАСС (@tass_agency) January 15, 2019
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