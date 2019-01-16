ميلنر يتجاهل صلاح ويختار أفضل لاعب في ليفربول

اختار الإنجليزي جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول، أفضل لاعب في الفريق للموسم الحالي، وجاء اختيار الإنجليزي مفاجئا للكثيرين.

استبعد ميلنر كلا من المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك والمصري محمد صلاح، واصفا حارس المنتخب البرازيلي والنادي الإنجليزي أليسون بيكر بأنه الأفضل.

© REUTERS / PAUL CHILDS قائد ليفربول يحذر: من استفز محمد صلاح عليه أن ينتظر رده القاسي قريبا

ففي تصريحاته لصحيفة "مترو" الإنجليزية، قال ميلنر: "من الصعب اختيار لاعب واحد، لأن الجميع حققوا نتائج جيدة وليس فقط 11 لاعبا، أعتقد أن الأفضل كان أليسون، خاصة أن الانضمام لدوري جديد ليس سهلا".

وتابع قائلا: "لقد جاء إلى نمط حياة جديد مع تغير الطقس وأشياء أخرى جديدة، لكنه كان رائعا في الملعب ويمرر لنا الكرة بشكل جيد".

يذكر بأن أليسون استطاع المحافظة على نظافة شباك فريقه في 13 مباراة من أصل 22 خاضها الفريق في الدوري، وتلقى مرماه فقط 10 أهداف.

ويتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة من 22 مباراة لعبها.