كما لم تشاهده من قبل...نيمار يشجع بحماسة في سباق للإبل بقطر (فيديو)

انتشر مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للبرازيلي نيمار أثناء وجوده برفقة فريقه باريس سان جيرمان في قطر، وهو يقوم بالتشجيع في سباق للإبل.

تواجد البرازيلي برفقة فريقه الفرنسي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقضي النادي في العاصمة العربية معسكره الشتوي.

ولم يفوت البرازيلي فرصة لمتابعة سباق للإبل في العاصمة الدوحة، حيث قام بتشجيع بحماسة مستقلا سيارة دفع رباعي، ليخرج من النافذة مستخدما مكبرا للصوت خلال تشجيعه.

It seems that Lol #Neymar is currently entering camel races in #Qatar 🤣🤣 pic.twitter.com/uGeEG1xAEX — مانع القحطاني (@manaalqahtaniq) ١٦ يناير ٢٠١٩

كما تداول عشاق النادي الباريسي مقطعا مصورا من الحصة التدريبية المفتوحة للنادي، حيث حضره عدد من محبيه، ليتمكن أحد المشجعين من التسلل من الحماية الأمنية و الركض اتجاه البرازيلي، ليبعده بعدها الحراس.

إلا أن المشهد لم ينته هنا، حيث اقترب نيمار من المشجع وأتاح له التقاط صورة سيلفي برفقته، الأمر الذي نال إعجاب الكثير من الحضور.