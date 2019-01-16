عدسات المصورين تلتقط صلاح وسيارته الفارهة (صور)

الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها المصري مرتديا جاكيت من الصوف ومحاولا إخفاء وجهه بقبعة الجاكيت.
وبحسب صحيفة "mirror" البريطانية فإن المصري تواجد في المطعم عقب المباراة التي جمعت فريقه بفريق برايتون.
محمد صلاح @MoSalah في شوارع ليفربول— AS Arabia (@as_arabia) ١٥ يناير ٢٠١٩
📷@MirrorFootball pic.twitter.com/zySasO6RgT
كما وأظهرت الصور سيارة النجم المصري من نوع "بينتلي" الفارهة، وهو يقف جانبها.
يذكر بأن المصري صلاح يتنافس على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي رفقة كل من الإنجليزي هاري كين وبيير إيميريك أوباميانغ، وبرصيد كل واحد منهم 14 هدفا.
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