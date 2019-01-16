عدسات المصورين تلتقط صلاح وسيارته الفارهة (صور)

التقطت عدسات المصورين النجم المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وهو يغادر أحد مطاعم مدينة برايتون الإنجليزية.

الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها المصري مرتديا جاكيت من الصوف ومحاولا إخفاء وجهه بقبعة الجاكيت.

وبحسب صحيفة "mirror" البريطانية فإن المصري تواجد في المطعم عقب المباراة التي جمعت فريقه بفريق برايتون.

كما وأظهرت الصور سيارة النجم المصري من نوع "بينتلي" الفارهة، وهو يقف جانبها.

يذكر بأن المصري صلاح يتنافس على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي رفقة كل من الإنجليزي هاري كين وبيير إيميريك أوباميانغ، وبرصيد كل واحد منهم 14 هدفا.