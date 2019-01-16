بالفيديو... أهداف مباراة كوريا الجنوبية والصين (2-0) في كأس آسيا 2019

تربع منتخب كوريا الجنوبية، على صدارة المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات، عقب فوزه المستحق 2 ـ 0 على نظيره الصيني، اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة، والتي شهدت أيضا فوز قيرغيزستان 3 ـ 1 على منتخب الفلبين.