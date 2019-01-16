بالفيديو... أهداف وملخص مباراة فيتنام واليمن (2-0)

فاز منتخب فيتنام على نظيره اليمني بنتيجة (2-0)، في إطار مباريات ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، في دور المجموعات لكأس آسيا 2019.

© AP Photo / Hadi Mizban ملخص مباراة العراق وإيران (0-0) في كأس آسيا 2019

أحرز الهدف الأول للمنتخب الفيتنامي نغوين كوانج هاي، في الدقيقة 38، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء اليمن سكنت المقص الأيسر لسالم الحرش.

وأحرز الهدف الثاني المدافع الفيتنامي كوي نغوك هاي، في الدقيقة 65، من ضربة جزاء.

وفي نفس المجموعة تعادل العراق مع نظيره الإيرانى، تعادلا سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا 2019.

وبذلك تصدر المنتخب الإيراني المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع نظيره العراقي، ولكن يتفوق بفارق الأهداف.

وجاء منتخب فيتنام في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفي المركز الأخير اليمن دون رصيد من النقاط.

يذكر أن المنتخبين كانا قد التقيا في وقت سابق من عام 2002 بدورة الألعاب الآسيوية حيث نجح المنتخب اليمني في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين.