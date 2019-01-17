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10:44 17 يناير/ كانون الثاني 2019
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    ملعب كرة قدم

    سابقة في كرة القدم الإنجليزية...تجسس ومراقبة تؤدي إلى صدارة الدوري

    © REUTERS / Jason Cairnduff
    رياضة
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    ضجت الأوساط الكروية الإنجليزية بحادثة فريدة من نوعها، حيث قرر مدير فني لإحدى الفرق الإنجليزية في الدوري الدرجة الأولى "الشامبيون شيب" اعتماد المراقبة والتجسس على الفرق الأخرى لتحقيق النتائج والانتصارات.

    وذكرت صحيفة " The Sun" البريطانية أن مدرب فريق ليدز يونايتد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا تجسس وراقب كل فرق دوري الدرجة الأولى المنافسة معه.

    وتحدثت مصدر من داخل نادي دربي كاونتي للصحيفة، والذي كشف عن تفاصيل اكتشاف الخطة حيث بدأت عندما شعر سكان المنازل المحيطة بمقر تدريبات دربي كاونتي بتحركات مريبة لشخص يتواجد بين الشجيرات ويحمل منظارا وقاطعا للأسلاك ويتصرف بغرابة، ليقوموا بإخبار أمن النادي.

    فقام رجال الأمن باعتقال المشتبه به وتعرّف عليه على الفور، إنه نفس الشخص الذي أمسك به في وقت متقدم من الموسم، ليتبيّن أنه "جاسوس" تابع لنادي ليدز يونايتد.

    وبعد مراجعة سجلات مطلع الموسم، اكتشف المسؤولون في دربي كاونتي أن تاريخ الإمساك بهذا الشخص يرجع إلى 9 أغسطس/آب، أي قبل يومين فقط من مواجهة الدور الأول بين الفريقين التي انتهت بفوز ليدز 4-1 في الجولة الثانية من دوري القسم الثاني.لأمر تطلب حضور الشرطة إلى مقر تدريبات دربي كاونتي أمس الخميس، لتلقي القبض على "جاسوس ليدز"، قبل أن يتلقى فرانك لامبارد مكالمة هاتفية من مترجم مارسيلو بييلسا.

    وخلال اللقاء التلفزيوني الذي يجريه المدربون مع "سكاي" قبل المباريات، سئل بييلسا عن الواقعة، ليعترف المدرب بأنه من أرسل هذا الشخص، محمّلا نفسه المسؤولية كاملة، مشيرا أن ناديه ليس له أي علاقة بتلك الواقعة.

    بييلسا قال: "أنا المسؤول عن هذا الحادث، ولكن هناك بعض التوضيحات التي أرغب في قولها".

    وأضاف: "لا يهم إن كان الأمر قانونيا أم لا، صائبا أو خاطئا، فبالنسبة لي طالما شعر فرانك لامبارد ودربي كاونتي أن الأمر لم يكن صائبا، فهذا يعني أنني لم أتصرف بشكل صحيح وتحدثت بالأمس مع فرانك لامبارد وقد أخبرني أنني لم أحترم قواعد اللعب النظيف بالنسبة له. لدي وجهة نظر مختلفة، ولكن المهم هو ما يعتقده فرانك لامبارد ودربي كاونتي".

    وختم قائلا: "أنا المسؤول الوحيد عن ذلك، لم أطلب إذنا من نادي ليدز يونايتد لأفعل ذلك".

     

    من جهة أخرى، أدان نادي "ليدز يونايتد سلوك" مدربه مارسيلو بييلسا، الذي اعترف بالتجسس على تدريبات دربي كاونتي قبل مواجهة الفريقين في دوري القسم الثاني وأصدرت بيانا رسميا للتعليق على الواقعة التي اعترف بها المدرب الأرجنتيني، واعترفت فيه بعدم صحة تصرف بييلسا وطاقمه الفني.

    وجاء في البيان، الآتي: "النادي سيتواصل مع المدرب وطاقمه لتذكيرهم بالنزاهة والأمانة التي يرسّخها ليدز يونايتد، وذلك في أعقاب تصريحات مارسيلو بييلسا ".

    وأضاف البيان: "مالكنا أندريا رادريتزاني قابل ميل موريس مالك دربي كاونتي ليعتذر له بشكل رسمي عن تصرفات مارسيلو".

    يذكر أن فريق ليدز يونايتد يتصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، فيما يحتل دربي كاونتي المركز السادس برصيد 43 نقطة.

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    كرة قدم, بريطانيا
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