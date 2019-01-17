تعرف على مواعيد ومواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2019

انتهى دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2019 اليوم الخميس، ليتم الإعلان عن 16 منتخبا متأهلا للدور ثمن النهائي من المسابقة.

وتأهل 12 منتخبا عن طريق 6 مجموعات إلى جانب 4 منتخبات اختيرت كأفضل مركز ثالث للبطولة.

وتوجد 7 منتخبات عربية في الدور ثمن النهائي من المسابقة من أصل 11 فريقا، وسيتواجه فقط منتخبان منهما في دور الـ 16 هما قطر والعراق.

والمنتخبات العربية المتأهلة هي: قطر، السعودية، الإمارات، البحرين، الأردن، العراق، عمان، فيما ودعت 4 منتخبات عربية من الدور الأول هي: سوريا، فلسطين، لبنان، واليمن.

© REUTERS / SUHAIB SALEM بالفيديو... أهداف مباراة السعودية وقطر (0-2) في كأس آسيا 2019

ويعد اللقاءين البارزين في الدور ثمن النهائي هما مواجهة منتخب السعودية ونظيره الياباني وكذلك مواجهة قطر والعراق، كما يخوض منتخبي البحرين وعمان مواجهتين صعبتين أمام كوريا الجنوبية وإيران.

أما منتخبا الإمارات والأردن فلديهما مواجهتين أسهل نسبيا، أمام قيرغستان وفيتنام على الترتيب، مما يعطيهما فرصة للوصول للدور ربع النهائي.

وتبدأ مواجهات دور الـ 16 يوم الأحد المقبل وتستمر مدة 3 أيام على النحو التالي….

الأحد 20 يناير / كانون الثاني

الأردن — فيتنام (ملعب آل مكتوم في دبي).

تايلاند — الصين (ملعب هزاع بن زايد في العين).

إيران — عمان (ملعب محمد بن زايد في أبوظبي).

مباريات دور الـ 16 في كأس آسيا:



تايلاند 🇹🇭 — الصين 🇨🇳

إيران 🇮🇷 — عمان 🇴🇲



الأردن 🇯🇴 — ڤيتنام 🇻🇳

اليابان 🇯🇵 — السعودية 🇸🇦



كوريا الجنوبية 🇰🇷 — البحرين 🇧🇭

قطر 🇶🇦 — العراق 🇮🇶



الإمارات 🇦🇪 — قيرغستان 🇰🇬

أستراليا 🇦🇺 — أوزبكستان 🇺🇿 pic.twitter.com/hYTRnADqXn — Yallakora (@Yallakoranow) ١٧ يناير ٢٠١٩

الإثنين 21 يناير / كانون الثاني

اليابان — السعودية (ملعب الشارقة).

أستراليا — أوزبكستان (ملعب خليفة بن زايد في العين).

الإمارات — قيرغستان (ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي).

الثلاثاء 22 يناير / كانون الثاني

كوريا الجنوبية — البحرين (على ملعب راشد في دبي).

العراق — قطر (ملعب آل نهيان في أبوظبي).