أول تعليق رسمي من قطر بعد فوز منتخبها على نظيره السعودي

علق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على فوز منتخب بلاده على نظيره السعودي في كأس آسيا 2019.

ووجه الوزير القطري التهئنة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، لكل من المنتخب القطري بعد فوزه على السعودية وللسائق القطري ناصر العطية على فوزه برالي داكار.

© REUTERS / SUHAIB SALEM بالفيديو... أهداف مباراة السعودية وقطر (0-2) في كأس آسيا 2019

وقال الوزير في تغريدته "الإنجازات الرياضية القطرية مدعاة للفخر والاعتزاز".

وتابع "نهنئ منتخبنا الوطني فوزه وتأهله في بطولة كأس آسيا والبطل القطري ناصر بن صالح العطية فوزه برالي داكار الدولي للمرة الثالثة".

وفي نهاية التغريدة استطرد "كفو يالعنابي".

وفاز منتخب قطر على نظيره السعودي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا 2019.

الانجازات الرياضية القطرية مدعاةٌ للفخر و الاعتزاز.. نهنئ منتخبنا الوطني فوزه و تأهله في بطولة #كاس_اسيا_2019 و البطل القطري ناصر بن صالح العطية فوزه برالي #داكار الدولي للمرة الثالثة 🇶🇦🥇كفو يالعنابي pic.twitter.com/Nd0llYTWkq — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 17, 2019

​أحرز أهداف المباراة لقطر المعز علي هدفين في الدقائق (46، 80).