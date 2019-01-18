برشلونة مستمر في كأس ملك إسبانيا عقب رفض شكوى ليفانتي

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، استمرار فريق برشلونة في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عقب إعلان الاتحاد المحلي للعبة، اليوم الجمعة، أنه رفض شكوى ليفانتي ضد نظيره الكتالوني، بسبب دفعه بلاعب لا يحق له المشاركة في ذهاب دور 16 للبطولة.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الإسباني أن كارمن بيريز مدير البطولة رفض شكوى ليفانتي ضد برشلونة بسبب إشراك المدافع خوان "شومي" برانداريز في المباراة، رغم أنه كان من المفترض أنه يقضي عقوبة إيقاف، وذلك بسبب تقديم الشكوى بعد 48 ساعة من الموعد النهائي.

OFICIAL | Competición considera que la denuncia del @LevanteUD llegó fuera de plazo y @FCBarcelona_es estará en sorteo de cuartos de final de la #CopaDelReyhttps://t.co/LM4Q51EbCe pic.twitter.com/5jt155QLiw — RFEF (@rfef) ١٨ يناير ٢٠١٩

وفاز برشلونة، الذي حصد لقب كأس الملك في آخر نسخ وفاز به 30 مرة، وهو رقم قياسي، إيابا 3-صفر يوم الخميس ليفوز بمجموع المباراتين 4-2.

Barça will face Sevilla in the quarter finals of the Copa del Rey.#CopaBarça pic.twitter.com/pXTdb0juz4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) ١٨ يناير ٢٠١٩

وسيكون برشلونة مشاركا في قرعة دور الثمانية في وقت لاحق، اليوم الجمعة.