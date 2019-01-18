إحصائية... محمد صلاح يتفوق على أساطير الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية صادرة، اليوم الجمعة، أن النجم الدولي المصري، محمد صلاح، أيقونة نادي ليفربول الإنجليزي يتفوق على أساطير كبيرة في الدوري الإنجليزي، مثل تييري هنري، ولاعب مانشستر سيتي الحالي، سيرجيو أجويرو.

ويملك صلاح أفضل إحصائية في تاريخ الدوري الإنجليزي؛ حيث يساهم المصري بهدف في المسابقة كل 79 دقيقة، سواء بالتسجيل أو الصناعة، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.



© REUTERS / CARL RECINE فيرمنيو يسخر من رقص محمد صلاح... والجماهير تصدم الفرعون

وأفادت الصحيفة بأن دراسة بريطانية أثبتت تفوق محمد صلاح على تييري هنري أسطورة آرسنال، الذي يملك معدلا بالمساهمة في هدف كل 85.6 دقيقة، وسيرجيو أجويرو الذي يساهم بهدف كل 86 دقيقة.

وسجل محمد صلاح بالموسم الماضي 32 هدفًا، وحصد جائزة الهداف، وحتى الآن في الموسم الحالي يتصدر ترتيب الهدافين مع أوباميانج وهاري كين، برصيد 14 هدفًا، بينما مرر 21 تمريرة حاسمة بالموسمين الماضي والحالي، خلال 5299 دقيقة لعبها في المسابقة حتى الآن.

وبهذه الأرقام يتفوق صلاح على هنري الذي سجل مع آرسنال 175 هدفا، وصنع 74 تمريرة حاسمة، بالفترة بين 1999، و2007، وشارك في 21 ألفًا، و308 دقائق.

أما أجويرو فيملك 153 هدفا و40 تمريرة حاسمة، ووصل في 2011 للفريق وشارك حتى الآن في 16 ألفا و 624 دقيقة.