شغب الجماهير يلغي مباراة الإسماعيلي المصري والأفريقي التونسي

تسبب شغب الجماهير، اليوم الجمعة، في إلغاء مباراة الإسماعيلي المصري أمام الأفريقي التونسي، ضمن مباريات الجولة الثانية في دوري أبطال أفريقيا.

وتوقف اللعب في المباراة المقامة على ملعب الإسماعيلية، عند الدقيقة 83، بعدما ألقت الجماهير زجاجات الفارغة والحجارة على أرضية الملعب، اعتراضا على قرارات التحكيم، للحكم الكاميروني، أليوم نيانت.

© AP Photo / Abdeljalil Bounhar تعرف على قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية... مجموعة نارية مصرية تونسية

وأعلن حكم المباراة إلغاء اللقاء، بعد مداولات مع مساعديه والفريقين، ليلغيها بعد أن كانت نتيجة المباراة بتقدم الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف للفريق المصري.

وكان الإسماعيلي قد تقدم بهدف قبل أن يسجل الأفريقي التونسي من ركلتي جزاء، وهو ما أثار غضب الجماهير، خاصة ركلة الجزاء الثانية، بعدما أظهرت الكاميرات احتمالية حدوث المخالفة خارج منطقة الجزاء.

وحضر اللقاء نحو 10 آلاف مشجع لنادي الإسماعيلي، التي غضبت بسبب تلقي الدراويش الخسارة الثانية، إثر خسارته في الجولة الماضية من فريق مازمبي الكونغولي بهدفين دون رد.

ومن المتوقع أن ينتظر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تقريري حكم ومراقب المباراة، لتوقيع العقوبات على الإسماعيلي.

وتنص لوائح الكاف أنه في حالة ا ألغى الحكم قبل نهاية وقت المباراة، "بسبب دخول الجماهير أو عنف ضد الفريق الزائر، فالفريق المضيف (الإسماعيلي) سيعتبر خاسرا للمباراة وسيتم استبعاده من البطولة"، بحسب المادة 12 من لائحة دوري أبطال إفريقيا.

وحدث الأمر نفسه لوفاق سطيف في نسخة 2016، حيث تم استبعاده بسبب شغب جمهوره ضد صن داونز في الجولة الأولى من دور المجموعات.