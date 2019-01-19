تسجيل
13:37 19 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    من مباراة منتخب قطر أمام السعودية في كأس آسيا 2019

    "إشارة الأصابع"... غضب عارم في السعودية ولاعب قطر ينشر توضيحا (صور)

    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال اللاعب القطري، أكرم عفيف، إن الجمهور السعودي، عمل على استفزازه طول المباراة، حتى بلغ الأمر "السب والقذف".

    وأبدى اللاعب استياءه من تصرف مشجعي المنتخب السعودي، في تغريدة له عبر تويتر قائلا: "مستغرب من كمية القذف والسب الجمهور السعودي حاول يستفزني 90 دقيقة وبعشر ثواني قدرت استفزهم وفي النهاية، كلٌ يمثل نفسه". وتابع ساخرا: "واصله ضربني وبكا سبقني واشتكى".

    كما وجه التحية والشكر لجماهير سلطنة عمان على مؤازرتها منتخب العنابي قائلا: "نردها لهم بالأحسن إن شاء الله".

    وأثارت حركة اللاعب أكرم عفيف عبر رفع أصبعيه إشارة للهدفين غضب الجماهير السعودية، بحسب الإعلام المحلي القطري، التي قالت "الجماهير غضبت من تلك الإشارة واعتبرتها استفزازا، متناسية إساءتها للاعبي المنتخب القطري وتصفيرا طوال المبارة بدءا بالتشويش على النشيد الوطني القطري في بداية المباراة".

    وفاز منتخب قطر على السعودية بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس الماضي ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات، فيما فاز  لبنان 4 — 1 على كوريا الشمالية، ليتصدر العنابي ترتيب المجموعة.

    وأحرز هدفي العنابي خلال المباراة اللاعب المعز علي في الدقيقتين 46 من الشوط الأول و80 من الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 7 أهداف متصدراً قائمة هدافي البطولة، فيما أضاع حسن الهيدوس ركلة جزاء للعنابي في الدقيقة 43 من المباراة، وألغى الحكم الكوري هدفاً للمعز علي في الدقيقة 58.

    وكانت مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة أسفرت عن فوز قطر على لبنان بثنائية نظيفة وفوز السعودية على كوريا الشمالية برباعية نظيفة، وفي الجولة الثانية فاز المنتخب القطري على كوريا الشمالية بسداسية بينما فاز المنتخب السعودي على لبنان بهدفين نظيفين.

    انظر أيضا:

    برشلونة مستمر في كأس ملك إسبانيا عقب رفض شكوى ليفانتي
    بالفيديو... أهداف مباراة لبنان وكوريا الشمالية (4-1) في كأس آسيا 2019
    بالفيديو... أهداف مباراة السعودية وقطر (0-2) في كأس آسيا 2019
    بالفيديو... أهداف مباراة عمان وتركمانستان (3-1) في كأس آسيا 2019
    بث مباشر... مباراة لبنان وكوريا الشمالية في كأس آسيا 2019 (دقيقة بدقيقة)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار قطر, أخبار السعودية, كأس آسيا 2019, المنتخب القطري, لاعب كرة قدم, السعودية, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جسر يمر فوق نهر فيليكايا على خلفية كتدرائية سفياتو-ترويتسكي الموجودة على أراضي كرملين بسكوف
    مدن روسيا...بسكوف العريقة
    مفكر حالك أذكى واحد! وقّف في الدور!
    "أرامكو" السعودية تبدأ بتداول الغاز الطبيعي المسال
    سياسة ترامب في الشرق الأوسط: ما هو حصاد سنتين من العمل؟
    سياسة ترامب في الشرق الأوسط... ما هو حصاد سنتين من العمل؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك