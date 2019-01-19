"إشارة الأصابع"... غضب عارم في السعودية ولاعب قطر ينشر توضيحا (صور)

قال اللاعب القطري، أكرم عفيف، إن الجمهور السعودي، عمل على استفزازه طول المباراة، حتى بلغ الأمر "السب والقذف".

ورد عليهم اكرم عفيف "يسدكم ٢ ولا" 😂😂😂😂 pic.twitter.com/hqXW8HeH6I — أيمن (@aymenaljahwari) January 18, 2019

وأبدى اللاعب استياءه من تصرف مشجعي المنتخب السعودي، في تغريدة له عبر تويتر قائلا: "مستغرب من كمية القذف والسب الجمهور السعودي حاول يستفزني 90 دقيقة وبعشر ثواني قدرت استفزهم وفي النهاية، كلٌ يمثل نفسه". وتابع ساخرا: "واصله ضربني وبكا سبقني واشتكى".

ضربني وبكاء سبقني واشتكى 👏🏼.. pic.twitter.com/GZurXYpn3N — Akram Afíf اگرم عفيف (@akramafif_) January 17, 2019

كما وجه التحية والشكر لجماهير سلطنة عمان على مؤازرتها منتخب العنابي قائلا: "نردها لهم بالأحسن إن شاء الله".

وأثارت حركة اللاعب أكرم عفيف عبر رفع أصبعيه إشارة للهدفين غضب الجماهير السعودية، بحسب الإعلام المحلي القطري، التي قالت "الجماهير غضبت من تلك الإشارة واعتبرتها استفزازا، متناسية إساءتها للاعبي المنتخب القطري وتصفيرا طوال المبارة بدءا بالتشويش على النشيد الوطني القطري في بداية المباراة".

الحمدلله عالفوز ومبروك لجمهور قطر 🇶🇦 ولو انه الكثير تمنى خسارتنا.. لله الحمد قدرنا نفوز 👏🏼..وبخصوص الي صار وللتوضيح اعتقد ماله داعي لما تخلص النشيد الوطني ماتحترمنا وتصفر وبنهايه لكل فعل رده فعل ويبقى الحب والاحترام والتقدير بينا ومااعتقد مشجع واحد يمثل جمهور كامل 🙏 شكرا للجميع — Akram Afíf اگرم عفيف (@akramafif_) January 17, 2019

وفاز منتخب قطر على السعودية بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس الماضي ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات، فيما فاز لبنان 4 — 1 على كوريا الشمالية، ليتصدر العنابي ترتيب المجموعة.

وأحرز هدفي العنابي خلال المباراة اللاعب المعز علي في الدقيقتين 46 من الشوط الأول و80 من الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 7 أهداف متصدراً قائمة هدافي البطولة، فيما أضاع حسن الهيدوس ركلة جزاء للعنابي في الدقيقة 43 من المباراة، وألغى الحكم الكوري هدفاً للمعز علي في الدقيقة 58.

وكانت مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة أسفرت عن فوز قطر على لبنان بثنائية نظيفة وفوز السعودية على كوريا الشمالية برباعية نظيفة، وفي الجولة الثانية فاز المنتخب القطري على كوريا الشمالية بسداسية بينما فاز المنتخب السعودي على لبنان بهدفين نظيفين.