ليفربول يربط نجم الفريق بعقد طويل الأمد

واصل مسؤول ليفربول، نمفيذ خطتهم للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بتوقيع عقد طويل الأمد مع الظهير ترينت أليكساندر-أرنولد.

ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، عبر ترينت عن سعادته وفخره الشديدين، بالاستمرار مع الريدز لسنوات مقبلة.

وقال ترينت: "لم يكن لدي أي تردد في تمديد تعاقدي مع النادي. أتمنى تحقيق المزيد من النجاحات خلال تلك السنوات".

وأضاف "بمجرد عرض العقد لم أتردد في التوقيع".

وظهر ترينت مع الفريق الأول للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وخاض مع المدرب يورغن كلوب 67 مباراة وأحرز أربعة أهداف.

وشارك ترينت مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2018.

When it comes to playing football, there is only one club for me. After 14 years at @liverpoolfc I am so happy to sign a new contract! Just want to say thank you to the fans for all your support on my journey so far ❤ #YNWA pic.twitter.com/oxMdkwQaeL — Trent Arnold (@trentaa98) January 19, 2019

يذكر أن ليفربول نجح خلال الفترة الماضية في تمديد التعاقد مع السداسي روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح وجوردن هندرسون وساديو ماني وجو غوميز وأندي روبرتسون.