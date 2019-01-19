العملاق الروسي فالويف يغطس في درجة حرارة 22 تحت الصفر (فيديو)

نشر الملاكم الروسي العملاق، نيكولاي فالويف، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام"، وهو يغطس في المياه المتجمدة بمناسبة عيد الغطاس.

وأوضح فالويف في الفيديو، أن درجة الحرارة 22 تحت الصفر.

يذكر أن فالويف لقب بالعملاق، حيث يبلغ طوله 2.13 م، ووزنه الذي يبلغ 150 كيلوغرام.