حارس المنتخب الأردني: نأمل تكرار إنجاز عام 2004

وصف حارس المنتخب الأردني، عامر شفيع، منتخب بلاده المشارك في بطولة أمم آسيا الحالية المقامة في الأردن، بالفريق القادر على الذهاب بعيدا في البطولة وتكرار انجاز 2004، في الوصول للدور الربع النهائي من البطولة.

وقال شفيع في عام 2004 كان لدينا فريقا رائعا، جيل ذهبي، عامي 2011 و2015 لم نكن بذات المستوى، ولكن الآن لدينا تشكيلة قوية، بذات قدر عام 2004، ونأمل أن نتمكن من مضاهاة نجاحات ذلك الفريق.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko ملك الأردن يتابع مباراة بلاده أمام سوريا مع أحد العمال (صورة)

وأضاف: نحن نتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي، والآن نحن مركزون على المباراة أمام فيتنام، ونأمل أن نتمكن من القيام بعمل جيد ونتأهل إلى ربع النهائي، بحسب مانقل الموقع الرسمي للإتحاد الآسيوي بكرة القدم.

ووصف شفيع الأجواء والروح المعنوية داخل الفريق بالممتازة، ونحن مصممون على الفوز، نريد أن نسعد الشعب الأردني والجماهير.

وتابع، نأمل أن يوفقنا الله في هذه المباراة، ستكون مباراة صعبة، ونأمل أن نقدم مستوى مميز ونكون جاهزين للدور ربع النهائي.. نحن جميعا مركزين على المباراة لأننا ندرك أن الخسارة تعني توديع المنافسة.

وكان شفيع البالغ من العمر 36 خاض مشاركته الأولى مع منتخب بلاده على الصعيد القاري عام 2004 في الصين، حيث قدم المنتخب الأردني عروضا قويا قبل أن يخسر بفارق ركلات الترجيح أمام اليابان.

ويستعد المنتخب الأردني لمواجهة فيتنام يوم الأحد على ستاد آل مكتوم في دبي، وذلك في دور الـ16 من كأس آسيا 2019.