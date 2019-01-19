بالفيديو..أهداف مباراة أرسنال و تشيلسي (2-0)

تغلب أرسنال على تشيلسي بهدفين نظيفين اليوم السبت في إطار الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدفي أرسنال كل من ألكسندر لاكازيت في الدقيقة (14) ولوران كوسيلني في الدقيقة (39).

ليرفع أرسنال بهذا الفوز رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس، متقدما بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 47 في المركز الرابع.