نايكي تطلق "الحذاء الذكي" و بسعر منافس (فيديو)

كشفت شركة "نايكي" الأمريكية المتخصصة بالملابس والمعدات الرياضية، على موقعها الخاص على الإنترنت، عن حذائها الجديد، والذي يعد أحدث نسخة عن أحذية المستقبل.

الحذاء الجديد الذي حمل اسم "Nike Adapt" يصل ثمنه لحوالي 350 دولار، ومن المتوقع طرحه في الأسواق في شباط/ فبراير 2019.

و يتميز الحذاء بأنه مخصص للاعبي كرة السلة.

Introducing Nike Adapt BB. Power laces for the perfect fit.



Pre-order now for a limited time only on https://t.co/bowoctlxR0 in the U.S. Arriving globally February 17: https://t.co/5cm5ou0XQC #nikeadapt pic.twitter.com/UDbUBK7HvK — Nike (@Nike) ١٥ يناير ٢٠١٩

وتقول الشركة إن الحذاء الجديد "يعدل نفسه ذاتيا"، وما عليك إلا التحكم فيه من خلال تطبيق هاتف ذكي يقدم حلول مناسبة.

ويمكن الحذاء لاعبي كرة السلة من إدخال إعدادات خاصة ومتنوعة تناسب كل وقت من المباراة، فيمكنهم فك الحذاء وتخفيف الضغط على القدم أثناء الراحة والخروج من الملعب ثم إعادته لوضعه السابق أثناء الدخول.