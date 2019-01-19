بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك واتحاد طنجة في الكونفدرالية (3-1)

فاز الزمالك على ضيفه اتحاد طنجة المغربي بنتيجة 3-1، مساء السبت، في مباراة العودة لدور الـ 32 مكرر في كأس الكونفدرالية ليحجز بطاقة التأهل لدور المجموعات من البطولة.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا (1-1)

أحرز الهدف الأول للزمالك اللاعب إبراهيم حسن في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز نعمان إعراب هدف التعادل لاتحاد طنجة في الدقيقة 49.

لكن في الدقيقة 55 يتقدم الزمالك بالهدف الثاني في عن طريق مهاجمه عمر السعيد.

وفي أثناء محاولة الضيوف لإدراك التعادل، أحرز يوسف أوباما الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.