كريستال بالاس يقوم بخطوة إنسانية والجماهير تطالب باقي الأندية الإنجليزية

افتتح نادي كريستال بالاس الإنجليزي أبواب صالة في مقر النادي من أجل إيواء المشردين خلال فترة البرد القارس التي تجتاح عددا من المدن الإنجليزية.

النادي الإنجليزي جهز صالة في ملعبه "سيلهرست" لإيواء عدد من المشردين بسبب درجات الحرارة المنخفضة.

كما وفر النادي أماكن لهم من أجل تنظيف الملابس بالإضافة لتقديمه لهم لوجبات الإفطار والعشاء، والسماح لهم بالاستحمام في مقر النادي، بحسب مانقلت صحيفة "THE SUN" البريطانية.

Crystal Palace to shelter homeless in Selhurst Park during freezing weatherhttps://t.co/umF6PiRxkB pic.twitter.com/AjRHDZTHkc — Sun Sport (@SunSport) ١٩ يناير ٢٠١٩

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للنادي، فيل ألكسندر، على هذه الخطوة بأن النادي يريد بأن يقوم بواجبه الإجتماعي تجاه هؤلاء الأشخاص.

يذكر أن بادرة النادي الإنجليزي لاقت الكثير من الإشادات على مواقع التواصل الإجتماعي من أشخاص طالبوا بقية الأندية الإنجليزية بأن تحذوا حذو كريستال بالاس في هذه الخدمة.

Fans hail Crystal Palace as big-hearted Premier League club offers homeless hot food and shelter from freezing weather👏https://t.co/UQW6XwUbQx pic.twitter.com/QaKkVokGhF — Mirror Football (@MirrorFootball) ١٩ يناير ٢٠١٩

وكان كريستال قد خسر لقائه يوم أمس السبت أمام متصدر الدوري الإنجليزي ليفربول بأربعة أهداف لثلاث، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.