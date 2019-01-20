روجر فيدرر يودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بهزيمة أمام تيتيباس

وبعد الإطاحة بـ "الأستاذ السويسري"، أصبح تيتيباس أول لاعب يوناني يتأهل لدور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى، وفقا لرويترز.

#ULTIMAHORA Federer es eliminado por Tsitsipas en octavos del Abierto de Australia 🎾 #AFP pic.twitter.com/K1mvq2HvYq — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 20, 2019

Abajo el rey: Federer perdió ante un joven de 20 años en Australia https://t.co/W5aZRUlz92 pic.twitter.com/F3Pmhv0YH3 — Popular (@populardiario) January 20, 2019

​وفي مواجهة بين أكبر لاعب وأصغر لاعب سنا بقرعة الرجال تفوق تيتيباس (20 عاما) على فيدرر بنتيجة 6-7 و7-6 و7-5 و7-6 تحت أضواء ملعب رود ليفر وسط تشجيع حماسي من الجماهير اليونانية في ملبورن بارك.

© REUTERS / USA Today Sports بعد حادثة ويليامز..مسؤولو بطولة أستراليا يرغبون بفرض قانون جديد

وسيلتقي تيتيباس مع المصنف 22 الاسباني روبرتو باوتيستا أجوت من أجل مقعد بالدور قبل النهائي.

وأعلنت ويمبلدون في أكتوبر/ تشرين الأول، أن نسخة عام 2019 من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ستشهد إضافة شوط فاصل، عندما تصل النتيجة إلى التعادل 12-12 في المجموعة الأخيرة في كافة مباريات البطولة للفردي والزوجي.

وجاءت هذه الخطوة بعد مباراة ماراثونية في الدور قبل النهائي لنسخة 2018، بين الأمريكي جون إيسنر وكيفن أندرسون، وانتهت بفوز لاعب جنوب أفريقيا 26-24 واستغرقت ما يقرب من 3 ساعات.