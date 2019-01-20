بالفيديو..أهداف الأردن و فيتنام

حجز المنتخب الفيتنامي بطاقة العبور للدور الربع نهائي من كأس أمم آسيا بعد تغلبه على المنتخب الأردني بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

افتتح المنتخب الأردني المباراة بتسجيله لهدف التقدم في الدقيقة 39 عن طريق لاعبه بهاء عبد الرحمن، ليعيد كونج فيونج نجوين المباراة إلى بدايتها بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 50.

واستمرت حالة التعادل بين الفريقين في وقت المباراة الأصلي، وكذلك في الأشواط الإضافية، ثم ذهب الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية لحسم المبارة.

وهنا نجح المنتخب الفيتنامي بالفوز باللقاء بعد تسجيله لأربعة ركلات بينما نجح لاعبوا المنتخب الأردني في تسجيل ركلتين.

وبذلك يواجه المنتخب الفيتنامي في الدور الربع نهائي الفائز من لقاء اليابان والسعودية.