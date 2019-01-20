يوفنتوس يستعد لضم لاعب مانشستر يونايتد

اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

فبحسب صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" فإن متصدر الدوري الإيطالي توصل من خلال مديره الرياضي لاتفاق مع النادي الإنجليزي لضم ماتيو دارميان للنادي الإيطالي.

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وأضافت الصحيفة بأن النادي الإيطالي توصل لإتفاق يقضي بانتقال اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 4 ملايين يورو مع خيار الشراء.

وتابعت الصحيفة بان النادي الإيطالي يسعى لإيجاد بدلاء لدراميان مثل بالميري لاعب تشيلسي.

وفي حال انضمام دراميان للسيدة العجوز فإن النادي سيعلن رحيل لاعبه سبينازولا، بحسب ما أوضح مدرب الفريق، ماسميليانو أليجري.