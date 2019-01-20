مانويل جوزيه يكشف سبب عدم إتمام الأهلي تعاقده مع محمد صلاح

أشاد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ومحمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إلا أنه شدد على أن محمد صلاح هو الأعظم في الكرة المصرية.

وقال جوزيه في تصريحات إذاعية: "محمود الخطيب ومحمد أبوتريكة لاعب الأهلي المعتزل من العظماء، ولكن مسيرتهما الكروية كانت داخل مصر فقط".

وتابع "لم يرتدي أي لاعب مصري قمصان أندية ليفربول أو تشيلسي أو روما، أو لعب في هذه المستويات القوية مثل محمد صلاح".

وأكمل "محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم، لذا هو الأفضل في تاريخ مصر".

وأتم "إدارة الأهلي اتفقت مع نادي المقاولون حينما كنت مدربا للأحمر على ضم محمد صلاح ومحمد النني لاعب أرسنال، وأنهينا كل التفاصيل وكانت الصفقة متوقفة على هبوط ذئاب الجبل إلى دوري الدرجة الثانية".

وأتم "اتحاد الكرة قرر في هذا الموسم إلغاء الهبوط، وإقامة الموسم التالي بمشاركة 18 ناديًا، ولذلك لم ينضم صلاح والنني إلى الأهلي".