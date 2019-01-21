بالفيديو... هدف وملخص مباراة السعودية واليابان (0-1)

فاز منتخب اليابان على نظيره السعودي بالمباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين، في دور الـ16 بكأس الأمم الآسيوية 2019، المقامة في الإمارات.

أحرز هدف المنتخب الياباني اللاعب المدافع تاكيهيرو تومياسو في الدقيقة 20.

وضاعت فرص كثيرة من المنتخب السعودي خلال المباراة، وكانت نسبة استحواذ الأخضر على الكرة أكثر من نظيره الياباني.

#السعوديه_اليابان دفاع شوارع يتحمل اختياراته بيتزي آل فتيل هو سبب الهدف ما يعرف يغطي يعني ما يعرف ألف باء في التغطية الدفاعية وما ننسى النكبة البليهي pic.twitter.com/IYQaPZU4vq — العتيبي (@qaisailn1) January 21, 2019

​ويعتبر منتخب اليابان الأكثر تتويجا باللقب في منافسات آسيا، وزادت الغلة، بتجاوز المنتخب السعودي.

فاز المنتخب الياباني بجميع لقاءاته في مجموعته التي ضمت أوزبكستان وعمان وتركمانستان، وحصل المنتخب السعودي على 6 نقاط نظير الفوز على كوريا الشمالية ولبنان 4-0 و2-0، وخسارته في الجولة الثالثة من قطر بثنائية نظيفة، وضعته في مواجهة صاحب المركز الأول من المجموعة السادسة.

وكان المنتخب السعودي صعد لدور الـ 16 بعد حصوله على المركز الثاني في مجموعته (المجموعة الخامسة) التي كانت تضم قطر ولبنان وكوريا الشمالية.