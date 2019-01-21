ركلات الترجيح تؤهل أستراليا على حساب أوزبكستان (فيديو)

فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الأوزبكي بفارق ركلات الترجيح 4-2، بعد العادل السلبي للفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي.

سجل منتخب أستراليا أربع ركلات ناجحة من أصل خمسة، في حين سجل منتخب أوزبكستان ركلتين ناجحتين فقط،.

وينتظر المنتخب الأسترالي الفائز من لقاء الإمارات وقرغيزستان الذي يقام اليوم الاثنين أيضاً، ليتقابل في ربع النهائي بطولة آسيا.