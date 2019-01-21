بالفيديو... أهداف مباراة الإمارات وقرغيزستان في كأس آسيا (3-2)

في مباراة ماراثونية امتدت إلى ما يزيد عن 120 دقيقة، حقق منتخب الإمارات الفوز على منتخب قرغيزستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الستة عشر.

وبات منتخب الإمارات مستضيف البطولة، أول منتخب عربي يتأهل لربع النهائي، عقب خروج كل من الأردن وعمان والسعودية.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، أحرز للأبيض خميس إسماعيل وعلي مبخوت في الدقيقتين 14 و64، بينما سجل للمنافس ميرلان ميرزاييف وتورسونالي روستاموف في الدقيقتين 26 و92.

ومع أحداث الشوط الإضافي الأول، أحرز البديل أحمد خليل الهدف الثالث لمنتخب الإمارات من ركلة جزاء في الدقيقة 103.

يذكر أن المنتخب الإماراتي سيلاقي نظيره الأسترالي في دور الثمانية.