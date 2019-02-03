كيروش يفجر مفاجأه بشأن ما فعلته قطر مع إيران في كأس آسيا

خرج البرتغالي كارلوس كيروش، المدرب السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم، مساء أمس السبت، بتصريحات مفاجئة، أثارت الجدل في الخليج، بشأن قطر.

وقال كيروش، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، نقلتها "فوكس سبورتس" الأمريكية، إن "اتحاد كرة القدم القطري هو من كان يدفع الأموال التي كان يحتاجها المنتخب الإيراني في فترة إعداده الأولى، كما كان يدفع تكاليف المباريات الودية التي سبقت المشاركة في كأس أمم آسيا الأخيرة في الإمارات".

وأضاف، أن "مسؤولين حكوميين أخبروه بأن الحكومة لم تدفع قرشا واحدا لكرة القدم، وسواء كان هذا صحيحا أم لا، ففي كل مرة كنا نطلب شيئا، كان رئيس الاتحاد يقول إن وزير الرياضة لا يحب كرة القدم".

وكشف كيروش، في تصريحاته، أنه "إذا لم يكن اتحاد قطر لكرة القدم موجودا، ما كان لدينا شيء، ما كان لدينا حتى هذه المخيمات، وما كان إعداد الفريق ممكنا، وما كنا تمكنا من اللعب مع فنزويلا، لقد دفعوا جميع تكاليف مبارياتنا السابقة، دفعوا جميع رسوم الملعب والسفر والفنادق وجميع النفقات، دفعوا جميع النفقات لأن الاتحاد الإيراني لا يملك المال، لا شيء".

🤦‍♂️ Shameful! It seems the 🇶🇦@QFA cares more about 🇮🇷#TeamMelli than the Government and Sports Ministry.



"If it was not for the QFA, we would have nothing! This camp would not be possible. The preparation & the friendlies not possible. They paid for everything! Iran has nothing." pic.twitter.com/bz7a0huRnh — Persian Football (@PersianFutbol) February 1, 2019

وكان المدرب البرتغالي، قد أفاد في مقابلة أجريت معه أثناء وجوده في الإمارات، بغياب وسائل الإعلام الإيرانية في البطولة، قائلا: "أنا شخصيا جاهدت لإيجاد وسيلة لجلب الإعلام الإيراني هنا في الإمارات".

يذكر أن المنتخب الإيراني، خسر أمام اليابان، في مباراة نصف النهائي، بثلاثة أهداف للا شيء، ما دفع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش للاستقالة بعد ست سنوات من العمل مع المنتخب الإيراني.