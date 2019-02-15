أربع دول أمريكية لاتينية تقدم طلبا مشتركا لاستضافة كأس العالم في 2030

وجاء في البيان: "قرر رؤساء الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي تقديم ترشحهم المشترك لتنظيم كأس العالم في 2030، قرر الرؤساء عن طريق روابط كرة القدم أن يعبروا للفيفا عن موقفهم المشترك حول رغبتهم بالاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم حيث أقيم لأول مرة في الأوروغواي، عام 1930".

اقرأ أيضا: المغرب تعلق على "التنظيم الثلاثي" لمونديال 2030

أقيمت بطولة العالم الأولى بين فرق كرة القدم الدولية، التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل مستقل، في عاصمة الأوروغواي مونتيفيديو عام 1930، وتم بناء ملعب يتسع لـ90 ألف مشاهد بمناسبة هذا الحدث.

في العام الماضي، قال وزير الرياضة في أوروغواي فرناندو كاسيريس أن البلاد ترغب في الاحتفال بالذكرى المئوية لبطولة العالم بتنظيم كأس العالم 2030، لكن ليس لديها الإمكانية للقيام بذلك بمفردها، لذا تمت دعوة الباراغواي والأرجنتين للمشاركة في طلب الاستضافة، ووافقت تشيلي أمس الخميس على المشاركة في الطلب.