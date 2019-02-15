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15:34 15 فبراير/ شباط 2019
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    تقنية حكم الفيديو VAR

    الاتحاد الأوروبي راض عن استخدام حكم الفيديو المساعد في دوري الأبطال

    © AP Photo / Luca Bruno
    رياضة
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    أعلن روبرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن نظام حكم الفيديو المساعد "عمل على أكمل وجه" في كل الملاعب التي استضافت مباريات ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

    وتم استخدام هذا النظام لأول مرة في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا وحسم مواقف مثيرة للجدل خاصة في حالات التسلل وركلات الجزاء.

    تقنية الفيديو
    © Sputnik .
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    وقال روسيتي في بيان بموقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت: "أنا سعيد جدا بالطريقة التي تم بها استخدام نظام حكم الفيديو المساعد.

    وتابع: "عمل النظام على أكمل وجه وأدى طواقم التحكيم عملهم على أعلى مستوى".

    وكان أكثر القرارات المثيرة للجدل عندما حرم حكم الفيديو المساعد نادي أياكس من هدف في مرمى ضيفه ريال مدريد بضربة رأس من نيكولاس تاجليافيكو الذي أصبح صاحب أول هدف يتم إلغاؤه في تاريخ دوري الأبطال بعدما تشاور الحكم السلوفيني دامير سكومينا مع حكم الفيديو المساعد بشأن وجود تسلل ضد دوسان تاديتش.

    وأيد الاتحاد الأوروبي قرار حكم الفيديو المساعد لكن ثارت أسئلة عن الوقت الذي استغرقه القرار والذي وصل إلى ثلاث دقائق.

    ووعد روسيتي بالعمل على تحسين كفاءة النظام.

    وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية أن الحكم اتخذ القرار الصحيح. الدقة أكثر اهمية من السرعة".

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    الكلمات الدلالية:
    حكم الفيديو, أخبار, رياضة, كرة القدم
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