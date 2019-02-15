برشلونة يمدد عقد المدرب فالفيردي حتى 2020

أعلن برشلونة عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه مدد عقد المدرب إرنستو فالفيردي لعام آخر حتى نهاية موسم 2019-2020، مع وجود خيار يسمح بالتجديد لعام إضافي.

وقاد المدرب البالغ من العمر 55 عاما برشلونة للفوز بثنائية الدوري والكأس في إسبانيا الموسم الماضي وفاز حتى الآن في 65 من 96 مباراة قاد فيها الفريق في كل المسابقات.

© REUTERS / Sergio Perez مفاجأة سارة لعشاق برشلونة

وقال النادي في بيان بموقعه على الإنترنت : "توصل برشلونة وإرنستو فالفيردي مدرب الفريق الأول إلى اتفاق لتمديد التعاقد بين الطرفين لموسم آخر (2019-2020) مع وجود خيار للتجديد لعام إضافي (2020-2021)".

وقاد فالفيردي برشلونة لسجل رائع في الدوري في أول مواسمه حيث فاز في 28 مباراة وخسر في واحدة.

ويتجه برشلونة للفوز بلقب آخر للدوري هذا الموسم حيث يتصدر المسابقة برصيد 51 نقطة من 23 مباراة متفوقا بست نقاط على غريمه ريال مدريد.