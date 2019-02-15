رغم الإصابة... احتفال جنوني من نيمار بعد الفوز على مانشستر يونايتد (فيديو)

احتفل النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بحماس كبير بفوز فريقه باريس سان جيرمان على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت شبكة "أوترو" المتخصصة في أخبار النجوم، مقطع فيديو لنيمار وهو يحتفل بحماس شديد بالهدف الذي سجله زميله كيليان مبابي في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كان سان جيرمان حقق فوزا على صاحب الأرض مانشستر يونايتد بنتيجة (2-0) في ملعب "أولد ترافورد"، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بهدفي بريسنال كيمبيمبي وكيليان مبابي في الدقيقتين 53، و60.

Even when he’s not on the pitch, @neymarjr is with his team every, step, of, the, way. See more at https://t.co/NmeiKUWafP #OurOtherClub pic.twitter.com/U6UXBh6vGj — OTRO (@OTRO) ١٣ فبراير ٢٠١٩

ولم يشارك نيمار بسبب الإصابة في المباراة ولن يكون أيضا متواجدا في مواجهة الإياب، لذا تجمع مع أصدقائه داخل المنزل لمتابعة المواجهة تلفزيونيا، وكانت الأجواء سعيدة جدا خاصة بعدما حسمها باريس في الشوط الثاني، بعد تعادل سلبي سيطر على منافسات أول 45 دقيقة.

رغم أن نيمار يسير بالعكازين، لكن فرحة الهدف دفعته للقفز على قدم واحدة أمام شاشة التلفزيون احتفالا بأن النتيجة صارت (2-0)، لتكون مهمة اليونايتد صعبة للتعويض خلال الإياب، حيث يحتاج الفوز بفارق ثلاث أهداف في ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.