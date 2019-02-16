بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وفروزينوني (3-0) في الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس فوزا سهلا على ضيفه فروزينوني بنتيجة (3-0) يوم الجمعة في الجولة 24 من الدوري الإيطالي ليقطع فريق السيدة العجوز خطوة أخرى نحو الحفاظ على اللقب للموسم الثامن على التوالي.

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH بالفيديو... أهداف مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج (3-2) في الدورى الألمانى

وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الأول في الدقيقة الـ 6 وأحرز المدافع ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 17.

واختتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثية بهدف في الدقيقة 63.

وبذلك رفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة موسعا الفارق إلى 14 نقطة مع نابولي الذي يحتل المركز الثاني في جدول المسابقة.